Clean Energy Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Bei Clean Energy wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 44,97 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Beim RSI25, der Clean Energy auf 25-Tage-Basis bewertet, ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da der Wert bei 66,48 liegt.

Die Stimmung der Anleger gegenüber einem Unternehmen kann die Aktienkurse beeinflussen. Unsere Analysten haben die Stimmung auf sozialen Plattformen zu Clean Energy untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurde in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Clean Energy aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden hierbei betrachtet. Clean Energy zeigt interessante Ausprägungen, da die Diskussionsintensität stark ansteigt und eine positive Stimmungsänderung zu verzeichnen ist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Clean Energy im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine vergleichsweise niedrige Dividendenrendite von 0 % aus, was 25,17 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.