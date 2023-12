Clean Energy Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Clean Energy ergibt sich ein RSI von 58,33 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 57,98 für 25 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich gemischt. Während in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen zu Clean Energy abgegeben wurden, dominierten in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen. Aufgrund dieser gemischten Signale wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "neutral" eingestuft.

Die Dividendenpolitik von Clean Energy erhält eine schlechte Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -28,14 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung. Die Aktie bekommt deshalb eine neutrale Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über Clean Energy weicht nicht signifikant von der Norm ab, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt wird Clean Energy daher mit einem neutralen Rating bewertet.