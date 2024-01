Clean Energy Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Clean Energy-Aktie hat in den letzten Tagen einige interessante Entwicklungen durchgemacht. Nach einer technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs bei 1,5 USD, was einer Entfernung von -23,08 Prozent vom GD200 (1,95 USD) entspricht. Dieses Signal wird als "Schlecht" bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1,56 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 28,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung, 28,26) liegt. Aufgrund dessen wird die Dividendenpolitik der Clean Energy-Aktie als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe. Auch das Anleger-Sentiment ist neutral, da in den sozialen Medien hauptsächlich negative Meinungen veröffentlicht wurden, jedoch in den letzten Tagen vermehrt positive Themen diskutiert wurden.

Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Clean Energy-Aktie bei der Analyse der Anleger-Stimmung.