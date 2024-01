Clean Earth Acquisitions Aktie: Das darf nicht passieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Clean Earth Acquisitions Corp":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Alternus Clean Energy stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Alternus Clean Energy, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Anhand des gleitenden Durchschnittskurses ist die Alternus Clean Energy derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft bei 9,52 USD, während der Kurs der Aktie bei 1,234 USD um -87,04 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 6,71 USD entspricht einer Abweichung von -81,61 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Alternus Clean Energy liegt bei 79,55, was eine überkaufte Situation signalisiert und somit zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 80 und zeigt ebenfalls eine überkaufte Situation an, die zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In der Kommunikation über Alternus Clean Energy in den sozialen Medien war in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung festzustellen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Aktie erhielt jedoch ein "Gut"-Rating hinsichtlich der Intensität der Diskussionen und der steigenden Aufmerksamkeit.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Alternus Clean Energy Aktie, wobei sowohl neutrale als auch negative Indikatoren zu erkennen sind.