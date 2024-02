Clean Earth Acquisitions Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Clean Earth Acquisitions Corp":

Das Anleger-Sentiment in Bezug auf Alternus Clean Energy war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung im Anleger-Stimmungsbarometer.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Alternus Clean Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,4 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,6 USD lag. Dies entspricht einer Abweichung von -92,86 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (2,29 USD) liegt mit einer Abweichung von -73,8 Prozent unter dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Alternus Clean Energy zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls analysiert, um festzustellen, ob die Alternus Clean Energy-Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt aktuell bei 92, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie mit einem Wert von 89,77 überkauft und erhält daher auch für den RSI25 eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Alternus Clean Energy.