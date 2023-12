Clean Earth Acquisitions Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Clean Earth Acquisitions Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von sieben Tagen und normiert das Ergebnis auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für die Clean Earth Acquisitions-Aktie liegt der RSI bei 31,56, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 71,93, was zu einer schlechten Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit überwiegend positiven Themen in den Diskussionen. Nur an zwei Tagen überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen im Zusammenhang mit der Clean Earth Acquisitions-Aktie, was zu einer positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Clean Earth Acquisitions-Aktie derzeit einen schlechten gleitenden Durchschnittskurs aufweist. Der GD200 liegt bei 10,16 USD, während der Aktienkurs (6,01 USD) um -40,85 Prozent darunter liegt. Auch der GD50 von 9,4 USD führt zu einer Abweichung von -36,06 Prozent, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung der Aktie führt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Clean Earth Acquisitions in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.