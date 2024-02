Clean Air Metals wird immer uninteressanter …

Die Clean Air Metals verzeichnet einen Kurs von 0,045 CAD, was einem Rückgang von 25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, beläuft sich die Distanz zum GD200 auf -10 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für Clean Air Metals einen Wert von 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 liegt jedoch bei 70, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien über Clean Air Metals zeigt sich eine starke Aktivität, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Zudem war die Rate der Stimmungsänderung eher positiv, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild und somit zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare und Themen rund um Clean Air Metals in den vergangenen ein bis zwei Tagen. Somit wird auch hier die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.