Clean Air Metals Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die technische Analyse von Clean Air Metals zeigt, dass das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung aufweist. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,06 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,075 CAD liegt, was einer Abweichung von +25 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,05 CAD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von +50 Prozent führt. Insgesamt erhält Clean Air Metals auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung rund um Clean Air Metals wird ebenfalls positiv bewertet. Sowohl die Kommentare in sozialen Plattformen als auch die Themen der Diskussionen in den letzten ein bis zwei Tagen waren überwiegend positiv. Daher wird auch in dieser Betrachtung die Aktie als "Gut" eingestuft.

Allerdings zeigt sich eine negative Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien tendiert vermehrt zu negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Hinsicht führt. Zudem wird eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls als negativ bewertet wird. Insgesamt erhält Clean Air Metals für diesen Aspekt daher ein "Schlecht".

Abschließend wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der aktuell auf 7- und 25-Tage-Basis bei 20 Punkten bzw. 29,41 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass Clean Air Metals momentan als überverkauft eingestuft wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Clean Air Metals aufgrund der technischen Analyse und der Stimmungsbewertung als "Gut" eingestuft.