Clean Air Metals Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Überwiegend positive Themen dominierten die Diskussion an vier Tagen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger verstärkt auf positive Themen rund um das Unternehmen Clean Air Metals. Daraus resultiert eine Bewertung der Aktie durch die Redaktion mit "Gut". Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine "Gut"-Einschätzung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Clean Air Metals festgestellt werden. Daher wird die Aktie in Bezug darauf als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Veränderung, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Clean Air Metals-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,05 CAD. Da der letzte Schlusskurs mit 0,05 CAD keine Abweichung aufweist, wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,06 CAD), so liegt der letzte Schlusskurs unter diesem Wert (-16,67 Prozent). Daraus resultiert eine Bewertung als "Schlecht" für die Clean Air Metals-Aktie in diesem Fall. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiteres Analyseinstrument, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Clean Air Metals, so ergibt sich eine neutrale Bewertung. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI von 66,67 Punkten führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Clean Air Metals also unterm Strich mit "Neutral" für diesen Aspekt der Analyse bewertet.