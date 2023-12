Clean Air Metals Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Clean Air Metals im Fokus der Diskussionen, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Clean Air Metals, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +25 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Clean Air Metals-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,06 CAD mit dem aktuellen Kurs von 0,075 CAD vergleicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,05 CAD über dem letzten Schlusskurs (+50 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats zunehmend eingetrübt hat, weshalb dieser Punkt mit "Schlecht" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt jedoch keine bedeutende Veränderung im Vergleich zu anderen Zeiträumen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Clean Air Metals-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, mit einem aktuellen Wert von 20 für die letzten 7 Tage und einem Wert von 29,41 für die letzten 25 Handelstage. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Clean Air Metals ein "Gut"-Rating.

Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Bewertung, während die einfache Charttechnik ebenfalls ein "Gut"-Rating für das Unternehmen liefert. Allerdings führt die Entwicklung der Stimmungslage der Anleger zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating, während der RSI ein "Gut"-Rating für die Clean Air Metals-Aktie ergibt.