Clean Air Metals Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Clean Air Metals-Aktie wird in verschiedenen Analysebereichen bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,06 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,065 CAD liegt deutlich darüber, was einer Differenz von +8,33 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,04 CAD) wird vom letzten Schlusskurs übertroffen (+62,5 Prozent). Aufgrund dieser Werte erhält die Clean Air Metals-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde Clean Air Metals in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine Einstufung als "Gut". Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen sowie die thematischen Inhalte zeigen eine positive Tendenz.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Clean Air Metals ergibt eine neutrale Bewertung. Sowohl der RSI7 (37,5 Punkte) als auch der RSI25 (36,84) weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien zeigen jedoch eine Zunahme negativer Kommentare über Clean Air Metals. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer weist auf eine negative Tendenz hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Trotzdem wird die steigende Aufmerksamkeit zu einer positiven Einschätzung führen. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.