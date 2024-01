Clean Air Metals Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Clean Air Metals diskutiert, wobei vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Clean Air Metals, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Clean Air Metals-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis positiv bewertet wird. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,06 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,07 CAD liegt, was einer Abweichung von +16,67 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 0,05 CAD eine Abweichung von +40 Prozent. Insgesamt erhält Clean Air Metals somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Clean Air Metals-Aktie einen Wert von 66,67 für den RSI7 (sieben Tage) und 31,58 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.