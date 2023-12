Clean Air Metals Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Weitere Suchergebnisse zu "Accretion Acquisition Corp":

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Clean Air Metals in den sozialen Medien. Die Diskussionen blieben weitgehend neutral, was von der Redaktion als "Neutral"-Bewertung eingestuft wird. Allerdings wurde über Clean Air Metals mehr diskutiert als üblich, was auf ein gesteigertes Interesse der Anleger hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Clean Air Metals derzeit bei 0,06 CAD liegt, während der Aktienkurs bei 0,07 CAD liegt, was einer Abweichung von +16,67 Prozent entspricht und daher als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,04 CAD, was einer Abweichung von +75 Prozent entspricht und die Aktie somit auch in diesem Zeitraum als "Gut"-wert bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Clean Air Metals zeigt in einem Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 25, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 31,58 und wird daher neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Auch das Anleger-Sentiment zeigt eine positive Meinung zu Clean Air Metals, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien waren mehrheitlich positiv und beschäftigten sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um das Unternehmen.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung der Clean Air Metals sowohl durch die technische Analyse als auch durch das Anleger-Sentiment.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Clean Air Metals-Analyse vom 20.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Clean Air Metals jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Clean Air Metals-Analyse.

Clean Air Metals: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...