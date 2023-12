Clean Air Metals Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Clean Air Metals betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 37,5 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 36,84 ein "Neutral"-Rating.

Bei der Analyse des Anleger-Sentiments wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Clean Air Metals diskutiert. An neun Tagen war das Stimmungsbarometer grün und negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral an insgesamt fünf Tagen. Aktuell zeigen sich ebenfalls positive Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Clean Air Metals aktuell bei 0,06 CAD. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung, da der Aktienkurs bei 0,065 CAD liegt und somit einen Abstand von +8,33 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich ein "Gut"-Signal, da der GD50 derzeit bei 0,04 CAD liegt, was einer Differenz von +62,5 Prozent entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Clean Air Metals. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die gestiegene Aufmerksamkeit und die häufigen Diskussionen führen jedoch zu einem insgesamt "Gut"-Rating, obwohl die Aktie auch ein "Schlecht"-Rating erhält.