Clean Air Metals Aktie: Aus und vorbei!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wert zwischen 0 und 100. Für Clean Air Metals beträgt der RSI 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der die Entwicklung über 25 Tage betrachtet, beläuft sich auf 70, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Bei Clean Air Metals wurde eine starke Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem insgesamt guten Stimmungsbild führt.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung in sozialen Medien können die Einschätzung von Aktienkursen beeinflussen. Die Analysen haben gezeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Stimmung rund um Clean Air Metals als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Clean Air Metals derzeit um 25 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristig schlechten Einschätzung führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum Durchschnitt bei -10 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.