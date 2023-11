CleanTech Lithium Aktie: Der absolute Knall!

Die technische Analyse der Cleantech Lithium-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 48,34 GBP liegt, was einen Abweichung von -56,56 Prozent vom letzten Schlusskurs (21 GBP) bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (37,31 GBP) liegt unter dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Cleantech Lithium-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Cleantech Lithium-Aktie ist hingegen positiv, da vor allem in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Cleantech Lithium, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Cleantech Lithium zeigt hingegen eher negative Signale. Die Diskussionsintensität war unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cleantech Lithium-Aktie derzeit mit einem Wert von 96,99 überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch der RSI25-Wert von 70 deutet darauf hin, dass der Titel als überkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Schlecht"-Einstufung.