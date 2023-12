Die CleanSpark-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die Einschätzung der Aktienkurse von Cleanspark erfolgte durch Analysten anhand von sowohl harten, als auch weichen Faktoren. Die Analyse der Stimmung in sozialen Medien ergab überwiegend negative Kommentare und Befunde, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führte. In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der Wert bei 35,16, was als neutral eingestuft wird. Jedoch zeigt der RSI25 einen überverkauften Indikator, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation gab es keine starken Veränderungen in den letzten Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde als verringert gemessen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analyse der Analysteneinschätzungen ergab in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 8,2 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -20 Prozent fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung seitens der Analysten führt. Insgesamt wird die Cleanspark-Aktie somit mit einer "Neutral"-Empfehlung bewertet.