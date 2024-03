CleanSpark Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Cleanspark als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 56,12, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 38,27, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend negativ gegenüber Cleanspark. In den letzten acht Tagen dominierten negative Themen die Diskussion, und es gab keine positiven Äußerungen. An sechs Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Aus der Stimmungsanalyse ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einschätzung für Cleanspark.

Im technischen Bereich beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Cleanspark auf 7,21 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 16,49 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +128,71 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 12,47 USD, was einer Distanz von +32,24 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote "Gut".

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Einschätzung abgegeben haben, bewerten Cleanspark insgesamt positiv, da 3 Bewertungen als gut und keine als neutral oder schlecht eingestuft wurden. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Cleanspark, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 6,93 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -57,95 Prozent entspricht. Daher führt die Analysten-Untersuchung insgesamt zu einer Einstufung als "Neutral".