CleanSpark-Aktie: Mega! +630% in 1 Jahr!

Die CleanSpark-Aktie (WKN: A2PWWQ) ist einfach nicht zu stoppen – und das bereits seit über einem Jahr. In den vergangenen drei Monaten legte das Papier des Krypto-Miners um +265% zu und auf Jahressicht summieren sich die Kursgewinne auf sage und schreibe +630%. Was macht die CleanSpark-Aktie so unfassbar erfolgreich an der Börse?