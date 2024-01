CleanSpark Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Cleanspark-Aktie wird derzeit technisch analysiert. Der gleitende Durchschnittskurs beträgt 5,15 USD, während der aktuelle Kurs bei 10,76 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +108,93 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 7,28 USD, was einer Distanz von +47,8 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 61 und wird daher als "Neutral" bewertet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (36,1) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Cleanspark nach der RSI-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund des Sentiments und Buzz.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt gemischte Signale. Während in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen zu verzeichnen waren, wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Die Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung lautet daher "Neutral".

Insgesamt ergibt die technische Analyse, der Relative Strength Index, das Sentiment und Buzz sowie die Anleger-Stimmung eine neutrale bis negative Einschätzung für die Cleanspark-Aktie.