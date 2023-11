CleanSpark Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Stimmung unter den Anlegern für Cleanspark ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung des Titels führt.

In der technischen Analyse erhält die Aktie von Cleanspark sowohl aus langfristiger als auch aus kurzfristiger Sicht gute Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 4,24 USD, während der aktuelle Kurs bei 6,59 USD liegt, was einer Abweichung von +55,42 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 4,18 USD liegt mit einem Wert von +57,66 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt guten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Analysten schätzen die Aktie von Cleanspark ebenfalls als gut ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 5 positiv und keine negativ. Auch die durchschnittliche Empfehlung für Cleanspark aus dem letzten Monat lautet "Gut". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 7,56 USD, was einer Erwartung von 14,72 Prozent entspricht.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Cleanspark-Aktie als überverkauft eingestuft, was zu einer guten Bewertung führt. Auch auf Basis des RSI25 wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine gute Einstufung.