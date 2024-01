CleanSpark Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die technische Analyse der Cleanspark-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 5,11 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 10,57 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +106,85 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 7,15 USD, was einer Distanz von +47,83 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Cleanspark-Aktie abgegeben, von denen 4 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewertet wurden. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut". Für den letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor, jedoch liegt das durchschnittliche Kursziel bei 8,2 USD, was einem Abwärtspotenzial von -22,42 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird eine "Schlecht"-Empfehlung abgeleitet und die Aktie erhält insgesamt ein "Neutral"-Rating in dieser Analyse.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Einschätzungen und Stimmungen rund um die Cleanspark-Aktie. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz gab, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen in diesem Zeitraum zeigt, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Cleanspark-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.