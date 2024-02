CleanGo Innovations Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Der RSI der Cleango Innovations liegt bei 22,73, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 21, was ebenfalls als überverkauft gilt und daher mit "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Cleango Innovations-Aktie zeigt, dass der Wert aktuell bei 0,59 CAD liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs (1,7 CAD) liegt, und somit als "Gut" bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1,04 CAD) zeigt eine positive Abweichung von +63,46 Prozent, was zu einer Bewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Cleango Innovations keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion.

Die Anleger-Stimmung bei Cleango Innovations in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die in den letzten Tagen vorherrschenden positiven Themen führen zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.