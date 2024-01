CleanGo Innovations Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Cleango Innovations wird bei einem Niveau von 30 als "gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 50 eine "neutrale" Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine "gute" Gesamtbewertung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Cleango Innovations-Aktie ein Durchschnitt von 0,42 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,75 CAD (+78,57 Prozent Unterschied), was zu einer "guten" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt wurden positiv bewertet, da der letzte Schlusskurs über beiden Durchschnittswerten lag.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Cleango Innovations. Daher wird dieses Kriterium als "neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "neutrale" Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Cleango Innovations in diesem Bereich eine "neutrale" Stufe.

Die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, jedoch in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für Cleango Innovations hinsichtlich des RSI, der technischen Analyse und des Sentiments, was zu einer guten Gesamtbewertung führt.