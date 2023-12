CleanGo Innovations Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger von Cleango Innovations. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden auch verstärkt positive Themen bezüglich des Unternehmens diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird für die Bewertung der Aktiendynamik herangezogen. Für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI bei 85,71, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen abdeckt, beläuft sich auf 59,09 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen, weshalb Cleango Innovations in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

In der technischen Analyse ergibt sich für Cleango Innovations eine "Neutral"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Die Abweichung beträgt -2,44 Prozent. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.