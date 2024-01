CleanGo Innovations Aktie: Eine neue Chance!

Die Cleango Innovations-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,42 CAD für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,75 CAD, was einem Unterschied von +78,57 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,58 CAD über dem letzten Schlusskurs (+29,31 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Cleango Innovations-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Kommunikation im Netz eine durchschnittliche Aktivität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Daher erhält Cleango Innovations in diesem Bereich eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 30 und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 39,02 und erzeugt eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, und auch die Themen rund um den Wert waren hauptsächlich positiv. Die Messung der Anleger-Stimmung führt daher zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung.