Clavister Hldg AB Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Aktie von Clavister weist derzeit eine negative technische Analyse auf. Die 200-Tage-Linie liegt bei 4,68 SEK, während der Aktienkurs selbst bei 2,52 SEK liegt, was einem Abstand von -46,15 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 3,37 SEK, was einer Differenz von -25,22 Prozent entspricht. Auf Basis dieser beiden Zeiträume erhält die Aktie daher insgesamt die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Clavister liegt bei 42,17, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 65 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine deutliche Veränderung hin zum Negativen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken wird als neutral eingestuft, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren.

Insgesamt erhält die Clavister-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Relative Strength Index und des Sentiments eine Gesamtbewertung von "Schlecht".