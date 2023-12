Clavister Hldg AB Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Stimmung gegenüber der Clavister-Aktie wird als neutral eingestuft, basierend auf einer Analyse von sozialen Plattformen. Die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien waren überwiegend neutral, und auch die Themen, die in den letzten Tagen diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "neutral" bewertet.

Die technische Analyse der Clavister-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,72 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,43 SEK liegt, was einer Abweichung von -48,52 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 3,55 SEK über dem letzten Schlusskurs von 2,43 SEK, was zu einer Abweichung von -31,55 Prozent führt. Auch hier erhält die Clavister-Aktie ein "schlecht"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird die Aktie von Clavister ebenfalls als neutral bewertet. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Clavister-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 21 liegt. Dies führt zu einem "gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einem "gut"-Rating für die Clavister-Aktie.