Clavister Hldg AB Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Clavister liegt der RSI bei 9,88, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beträgt 71,06, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Neutral".

Auch das Sentiment und der Buzz im Internet spielen eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Clavister ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Aktieneinschätzung. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zu Clavister veröffentlicht, und es gab keine starken Diskussionen zu positiven oder negativen Themen. Daher ergibt sich auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse ist die Clavister derzeit -28,77 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -46,92 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.