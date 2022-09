Köln (ots) -Er hat schon auf Bio gesetzt, da wusste kaum jemand, was das bedeutet. Professor Dr. Claus Hipp (83) ist ein Deutscher Pionier mit großem sozialen Engagement und Geschäftsführer des weltbekannten Nahrungsmittelherstellers Hipp. Am Mittwoch, den 14. September, erhielt er in Köln dafür den Award "Lichtgestalt Wirtschaft (https://wirtschaftsnacht-rheinland.de/lichtgestalt/)".Der Preis zeichnet international bekannte Menschen aus, die ihren wirtschaftlichen Erfolg und ihre Strahlkraft nutzen, um sich sozial, politisch oder karitativ zu engagieren.Bereits 1964 trat Claus Hipp in den Betrieb seines Vaters ein und übernahm 1967 die Geschäftsleitung. Der 83-Jährige setzte sich früh für ökologisches Handeln ein und ist seit 2007 Mitglied der Naturallianz, die sich für den Erhalt biologischer Vielfalt engagiert. Er ist zudem Professor an der Universität in Tiflis und unterrichtet dort noch heute.Sein Erfolgsgeheimnis: "Ich gehe früh schlafen und lasse Termine nur so lange dauern wie nötig." Zudem gab Claus Hipp Einblicke in die bewegte Unternehmensgeschichte. So erzählte er, wie er damals aus Preisverhandlungen mit Schlecker ausstieg, weil diese seine Konditionen nicht akzeptieren wollten. Daraufhin schmiss die Drogeriekette Hipp aus dem Sortiment. 20 Prozent des Umsatzes brachen weg. Die Folge waren Entlassungen: "Das war ein prägendes Erlebnis, auch wenn wir viele später wieder einstellen konnten."Seine ökologischen Produkte unter Wert zu verkaufen, kam für Claus Hipp nie infrage. Jahre später nahm die Drogeriekette seine Gläschen wieder ins Sortiment auf - zu seinen Konditionen. Und so wundert es nicht, dass Hipp sich bestätigt fühlt: "Schlecker gibt es heute nicht mehr - uns schon."Unter den mehr als 250 Gästen waren auch NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung Ina Scharrenbach (CDU), NRW-Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr Oliver Krischer (Grüne) sowie zahlreiche Führungskräfte von Top-Unternehmen und Entscheider:innen der regionalen Wirtschaftsverbände.Verliehen wurde der Preis von den Kölner Stadt-Anzeiger Medien und dem "Kölner Stadt-Anzeiger" im Rahmen der "Wirtschaftsnacht Rheinland". Das übergeordnete Thema des Abends lautete "Smart Economy" und rückte Unternehmen mit besonders innovativen und nachhaltigen Geschäftsideen in den Mittelpunkt.Die Gastgeber Carsten Fiedler, Chefredakteur des "Kölner Stadt-Anzeiger", und Mirco Striewski, COO Kölner Stadt-Anzeiger Medien, erklärten: "Mit der 'Wirtschaftsnacht Rheinland (https://wirtschaftsnacht-rheinland.de/wirtschaftsnacht/)` haben wir ein Event geschaffen, dass regionale Start-ups, Unternehmen und Politik zusammenbringt. Wir freuen uns sehr, dass Claus Hipp seinen Preis persönlich entgegengenommen hat." Auch der Veranstalter Ralph Hünnefeld von der Just Six GmbH (https://www.just-six.com/) zeigte sich zufrieden über die positive Resonanz und die hochkarätigen Gäste.Neben Claus Hipp durften sich vier weitere Unternehmen über einen Preis freuen. Die hochkarätig besetzte Jury zeichnete sie für besondere Leistungen und Ideen in den Kategorien Nachhaltigkeit, Technologie, Digitales und Gründer aus.Pressekontakt:René Kohlenberg / 0178 8259255 / info@kommunikation-verbessern.deOriginal-Content von: Just Six GmbH, übermittelt durch news aktuell