Claudia Lässig erhält Hessisschen Unternehmerinnenpreis

Babenhausen (ots) -Kluge Geschäftsideen, wirtschaftliches Geschick, ein zukunftsweisendes Verständnis von Unternehmertum gepaart mit einer eindrucksvollen Persönlichkeit - auf der Grundlage dieser vier Kriterien prämiert das Hessische Wirtschaftsministerium, die "Hessische Unternehmerin des Jahres". In diesem Jahr darf sich Claudia Lässig über den Preis freuen, der zum zweiten Mal am 29. September 2022 im Rahmen des Hessischen Unternehmerinnentags verliehen wurde. "Ich fühle mich sehr geehrt, so eine renommierte Auszeichnung mit Strahlkraft zu erhalten und würde mich sehr freuen, wenn mein Beispiel andere Frauen dazu inspiriert, selbst den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen und als Unternehmerin den Wirtschaftsstandort Hessen entscheidend mitzuprägen", erklärt Claudia Lässig, die gemeinsam mit Stefan Lässig und Karin Heinrich die Lässig GmbH mit Sitz im hessischen Babenhausen leitet.Ein Unternehmen nach eigenen Werten gestaltenUnternehmerisch tätig ist Claudia Lässig bereits seit über 25 Jahren, mit allen Höhen und Tiefen, die das Unternehmerinnentum mit sich bringt. Einst war es der Wunsch, ein Unternehmen zu gestalten, das den eigenen Wertvorstellungen entspricht, der Claudia Lässig im Jahr 2006 dazu motivierte, gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Stefan Lässig, die Lässig GmbH zu gründen. Verantwortung für Mensch, Tier und Natur zu übernehmen, ist für Claudia Lässig ein zentraler Bestandteil ihres unternehmerischen Selbstverständnisses, weshalb sich die Lässig GmbH von Beginn an für Kinder-, Umwelt- und Tierschutzprojekte weltweit engagiert. Mit ihrem Unternehmen stellt Claudia Lässig zudem eindrucksvoll unter Beweis, dass sich wirtschaftlicher Erfolg und ein faires soziales Miteinander nicht ausschließen und es sich auszahlt, Werte wie Innovation, Emotionalität, Verantwortungs- sowie Umweltbewusstsein in den Mittelpunkt des eigenen Tuns und Handelns zu stellen.Darüber hinaus ist Claudia Lässig nicht nur erfolgreiche Unternehmerin, sondern auch geprüfte Mediatorin und zertifizierter Coach des Europäischen Hochschulverbandes und teilt Ihr Wissen mit anderen im Rahmen inspirierender Vorträge und Weiterbildungen. Zusätzlich setzt sie sich seit 2019 im Senat der Wirtschaft Deutschland für soziale Kompetenz, Fairness und Partnerschaft im deutschen Wirtschaftsleben ein. Sie wurde im Mai 2022 vom Handelsblatt zu einer der 50 besten deutschen Unternehmerinnen gekürt."Frau Lässig ist ein hervorragendes Beispiel für das hessische Unternehmerinnentum", gratulierte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. "Insbesondere in Zeiten, in denen sich große Teile der Wirtschaft transformieren, ist zukunftsorientiertes und nachhaltiges Wirtschaften wie das ihre entscheidend. Wir wollen möglichst viele Frauen ermutigen, ihrem Vorbild nachzueifern", so der hessische MinisterÜBER DEN UNTERNEHMERINNENTAGDie Veranstaltung bietet Frauen aus der Wirtschaft die Möglichkeit, ihr eigenes Netzwerk zu erweitern und aufstrebenden Unternehmerinnen Mut zu geben. Wie sich Gründerinnen und Unternehmerinnen mit ihren Kompetenzen und Visionen in die aktuelle Transformation einbringen können, thematisierte der 21. Hessische Unternehmerinnentag, der am Donnerstag, 29. September 2022 als Hybridevent in der IHK Frankfurt am Main stattgefunden hat. Der Unternehmerinnentag steht jährlich unter einem wechselnden Motto. Dieses Jahr lautet es "Wirtschaftlicher Wandel: weiblich wirksam". Mit Vorträgen und Diskussionen wird das Thema Unternehmerinnentum aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Der "Hessische Unternehmerinnenpreis" wird jährlich an eine erfolgreiche hessische Unternehmerin vergeben, die durch ihre herausragenden Leistungen und ihr zukunftsweisendes Verständnis von Unternehmertum von sich überzeugen konnte. Weitere Informationen unter www.wirtschaft.hessen.deÜBER LÄSSIGDie Lässig GmbH ist ein international erfolgreiches Modeunternehmen mit Firmensitz im hessischen Babenhausen. Von Anfang an arbeitet das gesamte LÄSSIG Team daran zu beweisen, dass sich Wirtschaftlichkeit, Menschlichkeit und Nachhaltigkeit in einem innovativen Unternehmen nicht ausschließen.Seit rund 15 Jahren bietet die Marke LÄSSIG hochwertige, nachhaltige, stylische sowie funktionale Fashion und Lifestyleprodukte für Babys, Kinder und Eltern, die mit ganz viel Liebe zum Detail entstehen und die Ansprüche moderner, aktiver, umweltbewusster Familien erfüllen. Alle Styles begeistern durch ein zeitgemäßes Eco Design und punkten mit vielen tollen Funktionen, die Babys, Kindern und Eltern den Familienalltag leichter machen und mit den Bedürfnissen der einzelnen Familienmitglieder mitwachsen - aus Liebe zu Mensch, Tier und Natur.PALOPA, die neue Marke von LÄSSIG bietet seit 2022 innovative Hundeprodukte, die die Bedürfnisse der geliebten Vierbeiner wie auch die Ansprüche der Hundehalter:innen optimal erfüllen. Hochwertig wie nachhaltig - aus Liebe zu Tier, Mensch und Natur.Weitere Informationen unter www.laessig-fashion.de und unter www.palopa-pets.comPressekontakt:Frau Laure Bertrando I +49 6073 74489-0 I presse@laessig-gmbh.de www.laessig-fashion.deOriginal-Content von: Lässig GmbH, übermittelt durch news aktuell