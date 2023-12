Classified Aktie: Ist das noch normal?

Die technische Analyse der Aktie von Classified zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 0,53 HKD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,48 HKD lag und somit einen Abstand von -9,43 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich ein ähnliches Bild, da der GD50 derzeit bei 0,55 HKD liegt, was einer Differenz von -12,73 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung als "Schlecht" basierend auf beiden Zeiträumen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen lässt keinen signifikanten Anstieg oder Rückgang erkennen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Classified-Aktie also ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Ein weiteres Signal aus der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der bei der Classified-Aktie bei einem Niveau von 100 zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 57,69 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich auch hier eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

Abschließend zeigt die Analyse der Anleger-Stimmung, dass weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und auch der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Classified beschäftigt war. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung insgesamt abgegeben.