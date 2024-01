Clas Ohlson AB Aktie: Der Knaller!

Die Clas Ohlson-Aktie wurde in einer technischen Analyse der letzten 200 Handelstage unterzogen. Dabei ergab sich ein Durchschnitt von 100,53 SEK für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 154,6 SEK, was einem Unterschied von +53,78 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 133,95 SEK wurde analysiert und der letzte Schlusskurs lag ebenfalls über diesem Durchschnitt (+15,42 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Clas Ohlson somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Clas Ohlson-Aktie derzeit 82,93, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bezieht man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 29, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Auf dieser Basis wird die Einstufung als "Gut" bewertet. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Einstufung des RSI.

Die Diskussionen in sozialen Medien rund um Clas Ohlson zeigen weder positive noch negative Ausschläge. Überwiegend wurden in den vergangenen Tagen neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daher wird Clas Ohlson insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.