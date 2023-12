Clas Ohlson AB Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Clas Ohlson-Aktie beträgt aktuell 41, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine weniger volatile Entwicklung als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist Clas Ohlson überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Clas Ohlson.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Clas Ohlson-Aktie ein Durchschnitt von 98,89 SEK für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 158,1 SEK, was einer Steigerung von 59,87 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 131,08 SEK unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Clas Ohlson eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Clas Ohlson festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen wurde registriert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Clas Ohlson für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.