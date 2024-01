Clarus Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Der Aktienkurs von Clarus hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,72 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche im Durchschnitt um 2,8 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -10,52 Prozent für Clarus führt. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 10,41 Prozent im letzten Jahr, wobei Clarus 18,13 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Clarus bei 5,82 USD und ist nun -0,51 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -22,71 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung für Clarus hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität für Clarus gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hin und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Von den insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Clarus-Aktie sind 2 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 16 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie um 174,91 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist demnach "Gut". Zusammengefasst erhält Clarus von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.