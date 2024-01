Clarus Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Aktie von Clarus wurde in den letzten zwölf Monaten von Research-Analysten mit insgesamt 2 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 16 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 158,9 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Analysten von "Gut".

Das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmung für Clarus, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Clarus in den letzten Tagen überwiegend positiv, obwohl die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ waren. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Clarus eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Clarus sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten, des Stimmungsbildes und des RSI eine Gesamteinschätzung für die Aktie von Clarus als "Neutral".