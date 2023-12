Clarus Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Clarus liegt bei 172, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 62,43 für "Freizeitausrüstung & Produkte" über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Clarus daher überbewertet und erhält eine entsprechende Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Clarus derzeit bei 1,53 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 607,38 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Bezogen auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zum Durchschnitt der "Zyklische Konsumgüter" liegt Clarus mit einer Rendite von -23,16 Prozent mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt. In der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche liegt die mittlere Rendite bei -0,09 Prozent, und auch hier liegt Clarus mit 23,07 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes und eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher erhält Clarus in dieser Kategorie ebenfalls eine negative Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Clarus in verschiedenen Kategorien eine überwiegend schlechte Bewertung erhalten hat, was auf grundlegende und sentimentale Faktoren zurückzuführen ist.