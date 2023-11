Clarus Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Aktie der Clarus wird anhand verschiedener Kennzahlen bewertet, um Anlegern eine Orientierung zu bieten. Zunächst wird die Dividendenrendite betrachtet, die bei 1,53 % liegt. Im Branchenvergleich mit Freizeitausrüstung & Produkten ist diese niedriger als der Durchschnitt von 604,52 %. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Ausschüttung als "Schlecht".

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Clarus im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,7 %, was 36,42 % unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 30,4 %, was dazu führt, dass Clarus um 63,1 % unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Analysten haben Clarus in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 2 positiven und keiner negativen Bewertung versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Das Kursziel liegt im Mittel bei 16 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 194,12 % bedeutet und somit die Gesamtbewertung als "Gut" bestätigt.

Zur technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI von Clarus liegt bei 23,26 Punkten, was auf eine Überverkauftheit der Aktie hinweist und somit eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25 hingegen zeigt weder Über- noch Überverkauf an und erhält daher die Einstufung als "Neutral". Insgesamt erhält Clarus somit eine positive Gesamtbewertung auf Basis des RSI.

Die verschiedenen Kennzahlen und Bewertungen zeigen, dass Clarus in einigen Bereichen unterdurchschnittlich abschneidet, während es in anderen Bereichen positiv bewertet wird. Anleger sollten daher alle Faktoren sorgfältig abwägen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.