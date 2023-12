Clarus Aktie: Jetzt ist alles möglich

Weitere Suchergebnisse zu "YIT":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator zur Beurteilung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Clarus diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Allerdings war das Interesse an positiven oder negativen Themen rund um Clarus in den letzten Tagen eher gering, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der Clarus-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,79 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,07 USD deutlich darunter liegt (-22,08 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer negativen Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs von 5,67 USD über dem 50-Tage-Durchschnitt von 5,67 USD (+7,05 Prozent), was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird Clarus auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem neutralen Rating versehen.

Im Vergleich zur "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche hat Clarus in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -21,63 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien nur um -1,53 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Clarus mit -23,16 Prozent deutlich darunter. Insgesamt führt die Unterperformance zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Clarus-Aktie liegt bei 47,29, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamteinschätzung für die Aktie.