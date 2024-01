Clarus Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Analyse der Clarus-Aktie zeigt, dass von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten 2 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine "Neutral" oder "Schlecht" Bewertungen, was ein durchschnittliches Rating von "Gut" für das Wertpapier ergibt. Die aktuellen Kursziele der Analysten deuten auf ein Potenzial für eine Steigerung um 174,91 Prozent vom letzten Schlusskurs (5,82 USD) auf einen Durchschnittswert von 16 USD hin. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche verzeichnete Clarus in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,72 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 2,8 Prozent stiegen, was einer Underperformance von -10,52 Prozent entspricht. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 10,41 Prozent, wobei Clarus 18,13 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Clarus in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ, basierend auf Auswertungen der vergangenen beiden Wochen. Die Diskussionen zeigten in den letzten Tagen überwiegend positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Während starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation normalerweise mit einer präzisen und frühzeitigen Erkennung verbunden sind, hat sich die Stimmung für Clarus in den letzten Wochen kaum verändert. Die Aktie erhält eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und Buzz. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.

