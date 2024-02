Clarus Aktie: Da braut sich was zusammen!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz für die Aktie von Clarus. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, weder ein Anstieg noch ein Rückgang der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, weshalb Clarus in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating erhält.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Clarus mit 5,89 USD aktuell -3,92 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -16,34 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Die Dividendenrendite beträgt 1,65 Prozent, was 13,79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 15,44 Prozent für die Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Clarus eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie von Clarus ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 164,87 auf, was 309 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" (40,32). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Perspektive.