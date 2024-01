Claros Mortgage Trust Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

In den letzten zwölf Monaten erhielt Claros Mortgage insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" war. Es gab keine Updates im letzten Monat. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 32,06 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 67, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 34,85, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie sowohl auf 200-Tage- als auch auf 50-Tage-Basis eine "Gut"-Bewertung erhält.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.