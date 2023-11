Clarkson Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Clarkson heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 18,42 Punkten, was darauf hindeutet, dass Clarkson überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 24,68, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hindeutet. Auch hier wird das Wertpapier mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Clarkson bei 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 21,55 als unterbewertet betrachtet wird. Daher erhält Clarkson eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Aus charttechnischer Sicht beträgt der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Clarkson-Aktie 2905,53 GBP. Der letzte Schlusskurs lag bei 2970 GBP (+2,22 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 2722,9 GBP, was zu einem Schlusskurs darüber (+9,07 Prozent) führt. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Gut"-Bewertung.

Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was im Schnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Für die kommenden zwölf Monate liegt das durchschnittliche Kursziel bei 4275 GBP, was einer "Gut"-Empfehlung von 43,94 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Clarkson-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.