Clarkson Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

In der Internet-Kommunikation können starke positive oder negative Ausschläge durch unsere Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden. Die Stimmung hat sich für Clarkson in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb wir dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Clarkson vorliegt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI der Clarkson führt bei einem Niveau von 70,59 zur Einstufung "Schlecht". Jedoch zeigt der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit einem Wert von 26,87 eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich insgesamt eine Einstufung auf "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde Clarkson von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Clarkson verläuft aktuell bei 2889,53 GBP, was eine Einstufung als "Gut" ergibt, da der Aktienkurs selbst bei 3165 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +9,53 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt ebenfalls ein "Gut"-Signal, mit einer Differenz von +9,92 Prozent. Damit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".