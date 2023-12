Clarkson Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

In den sozialen Netzwerken wurde in den letzten Tagen eine neutrale Stimmung in Bezug auf das Unternehmen Clarkson festgestellt. Weder positive noch negative Themen dominierten die Gespräche der Anleger. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft, was zu einer entsprechenden "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Clarkson insgesamt 2 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Dabei gab es keine neutralen oder schlechten Meinungen. Die aktuelle Kursprognose deutet auf ein Aufwärtspotential von 35,28 Prozent hin, was von den Analysten positiv bewertet wird. Somit erhält das Unternehmen eine insgesamt "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Clarkson-Aktie um 9,31 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der aktuelle Kurs um 10,93 Prozent darüber. Somit erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Clarkson in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von 10,22 Prozent erzielt, was 2,52 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite der Branche "Marine" liegt Clarkson jedoch um 10,44 Prozent darunter. Aufgrund dieser Ergebnisse wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.