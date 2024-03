Clarkson Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Der internationale Anbieter von Schifffahrtsdienstleistungen, Clarkson, hat kürzlich seine Dividendenrendite bekanntgegeben und liegt damit unter dem Branchendurchschnitt. Basierend auf den aktuellen Kursen beträgt die Dividendenrendite von Clarkson 2,72%, was 4,89 Prozentpunkte unter dem üblichen Branchenwert von 7,61% liegt. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat Clarkson im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,87% erzielt, was 10,66 Prozentpunkte über dem Durchschnitt (1,21%) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Marine" beträgt 8,82%, wobei Clarkson aktuell 3,05 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Clarkson in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Clarkson liegt mit einem Wert von 12,77 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 1 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Marine" von 12. Auf Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.