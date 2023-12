Clarkson Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Markteinschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Clarkson diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Clarkson, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Bei Clarkson liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 5,71 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt ebenfalls im überverkauften Bereich, wodurch auch hier eine "Gut"-Bewertung zustande kommt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Clarkson mit einem Wert von 11,3 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Marine" liegt. Mit einem Abstand von 46 Prozent zum Branchendurchschnitt kann die Aktie als "günstig" betrachtet und entsprechend mit "Gut" bewertet werden.

In Bezug auf die Dividende schneidet Clarkson im Vergleich zum Branchendurchschnitt Marine mit einer Dividende von 3,47 % deutlich schlechter ab, da die Differenz zum Durchschnitt bei 7,8 Prozentpunkten liegt. Somit erhält die Dividendenausschüttung die Einstufung "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Clarkson, mit guten Werten im Bereich des RSI und des KGV, jedoch einer negativen Bewertung in Bezug auf die Dividende.

