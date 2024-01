Clarkson Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Clarkson wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 7,14 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Clarkson-Aktie überverkauft ist. Daraus resultiert ein "Gut"-Rating. Der RSI25 zeigt einen Wert von 17,31, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Somit wird auch hier ein "Gut"-Rating vergeben.

Bei der technischen Analyse ergibt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +19,61 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit +15,83 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

In der fundamentalen Analyse wird ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,3 festgestellt, was 7 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Marine". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer "Gut"-Einstufung aus der fundamentalen Perspektive führt.