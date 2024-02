Clarkson Aktie: Die Bären zittern!

Die aktuelle Bewertung von Clarkson basierend auf fundamentalen Kriterien zeigt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,39, das dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Marine" weist einen ähnlichen Wert von 12,51 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Aktienkurs von Clarkson verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,16 Prozent, was 13,53 Prozent über dem Durchschnitt der Industrie liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Marine" beträgt 7,36 Prozent, während Clarkson aktuell 8,81 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass Clarkson in den letzten 12 Monaten zwei Mal mit "Gut" und kein Mal mit "Schlecht" bewertet wurde. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Die Analysten prognostizieren eine Entwicklung von 25,72 Prozent und ein mittleres Kursziel von 4375 GBP, was ebenfalls als "Gut"-Einschätzung bewertet wird.

Insgesamt zeigt die Bewertung durch fundamentale Kriterien, die Überperformance im Vergleich zur Branche und die positive Einschätzung der Analysten, dass Clarkson derzeit eine solide Aktie ist.