Clarke Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Clarke":

Die Clarke-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 14,34 CAD gehandelt, was einem Plus von 4,9 Prozent gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +8,06 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Clarke ist insgesamt sehr positiv. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Unsere Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Clarke in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie in Bezug auf das Sentiment und den Buzz als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ergibt eine neutrale Bewertung, da keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Clarke beträgt derzeit 19,35 Punkte, was auf eine Überverkauftheit hinweist und zu einer positiven Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 30 eine Überverkauftheit an, was zu einem "Gut"-Rating für diesen Punkt unserer Analyse führt.